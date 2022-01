LEGGI – la recensione di Il lupo e il leone

a vincere il weekend al box-office italiano: gli incassi complessivi sono ancora in calo, anche se leggero (-5% rispetto a una settimana fa), per un totale di quasi 3.1 milioni di euro in quattro giorni. Poche le nuove uscite, tra cui appunto, che conquista la vetta con 591 mila euro e poco più di 90 mila biglietti staccati: quanto basta per battere, che invece incassa altri 417 mila euro e sale a 23.2 milioni di euro complessivi.

Al terzo posto Una famiglia vincente – King Richard incassa altri 312 mila euro, salendo a 814 mila euro complessivi. Al quarto posto troviamo Scream, con 240 mila euro e un totale di 693 mila euro in dieci giorni, mentre al quinto posto Me contro te il film – persi nel tempo incassa altri 201 mila euro e sfiora i tre milioni di euro complessivi.

Al sesto posto America Latina incassa 160 mila euro, portandosi a un totale di 466 mila euro. Settima posizione per Matrix Resurrections, che incassa 141 mila euro e sale a 2.4 milioni di euro complessivi.

Apre all’ottavo posto Aline – la voce dell’amore, con 139 mila euro in quattro giorni. Chiudono la top-ten Belli ciao, con 130 mila euro e 2.8 milioni complessivi, e The King’s Man – Le origini, con 124 mila euro e un totale di un milione di euro.

INCASSI ITALIA 20-23 GENNAIO 2022

IL LUPO E IL LEONE – € 591.290 / € 591.290 SPIDER-MAN: NO WAY HOME – € 417.493 / € 23.181.603 UNA FAMIGLIA VINCENTE – KING RICHARD – € 312.655 / € 814.025 SCREAM – € 240.888 / € 693.442 ME CONTRO TE IL FILM – PERSI NEL TEMPO – € 201.054 / € 2.942.076 AMERICA LATINA – € 160.098 / € 466.203 MATRIX RESURRECTIONS – € 141.126 / € 2.441.326 ALINE – LA VOCE DELL’AMORE – € 139.404 / € 139.404 BELLI CIAO – € 130.439 / € 2.834.704 THE KING’S MAN – LE ORIGINI – € 124.914 / € 1.038.121

Fonte: Cinetel