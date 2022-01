Incassi in forte calo al box-office italiano: la situazione si sta aggravando e la mancanza di un buon numero di nuove uscite di rilievo nei prossimi giorni non lascia ben sperare per la salute del cinema nel nostro paese. Giovedì sono stati raccolti 273 mila euro complessivi, in calo del 12% rispetto a una settimana fa e di oltre il 70% rispetto al 2020, quando si incassava circa un milione di euro.

Il lupo e il leone debutta in testa alla classifica con soli 34 mila euro e poco più di 5600 biglietti staccati. Subito sotto, Spider-Man: No Way Home incassa 33 mila euro, salendo a quasi 22.8 milioni di euro. Al terzo posto Una famiglia vincente – King Richard incassa 29 mila euro, per un totale di 530 mila euro, mentre Scream al quarto posto incassa 24 mila euro e sale a 476 mila euro complessivi.

Chiude la top-five America Latina, con 20 mila euro e 326 mila euro complessivi.

L’altra nuova uscita in top-ten è Aline – la voce dell’amore, che debutta al settimo posto con poco più di 14 mila euro.

INCASSI ITALIA 20 GENNAIO 2022

IL LUPO E IL LEONE – € 34.425 / € 34.425 SPIDER-MAN: NO WAY HOME – € 33.831 / € 22.798.194 UNA FAMIGLIA VINCENTE – KING RICHARD – € 29.245 / € 530.607 SCREAM – € 24.413 / € 476.925 AMERICA LATINA – € 20.824 / € 326.929 MATRIX RESURRECTIONS – € 17.136 / € 2.317.328 ALINE – LA VOCE DELL’AMORE – € 14.555 / € 14.555 ME CONTRO TE IL FILM – PERSI NEL TEMPO – € 12.923 / € 2.753.892 THE KING’S MAN – LE ORIGINI – € 11.632 / € 924.732 BELLI CIAO – € 11.555 / € 2.715.805

Fonte: Cinetel