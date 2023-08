Oppenheimer, la nuova pellicola di Christopher Nolan, continua inesorabile la sua marcia trionfale al box-office internazionale. Solo qualche giorno fa, ha ufficialmente superato il botteghino d’Interstellar diventando il quarto maggior incasso nella carriera dell’acclamato regista (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Nelle ultime ore, toccando quota 727 milioni di dollari raccolti in tutto il mondo, il lungometraggio ha superato IT: Capitolo 1 di Andy Muschietti nella classifica dei migliori incassi di sempre in ambito di film che hanno ottenuto, per lo meno negli Stati Uniti, il rating Vietato ai minori. Nolan occupa la quinta posizione di questa specifica chart e prossimamente dovrebbe superare abbastanza agevolmente anche i 738 milioni di Matrix Reloaded.

Trovate tutte le informazioni su Oppenheimer nella nostra scheda.

Ovviamente continueremo a monitorare l’andamento degli incassi della pellicola anche nelle settimane a seguire.

FONTE: The Numbers

