È ancoraa rimanere in testa alla classifica italiana sabato dominando ancora una volta gli incassi, ma il podio si ribalta per quanto riguarda la seconda e la terza posizione. In generale sono stati raccolti 1.2 milioni di euro al botteghino, con una contrazione di poco superiore al 10% rispetto alla settimana scorsa.

Il cinecomic Sony/Marvel incassa altri 203 mila euro, salendo a 22.4 milioni di euro. Al secondo posto sale Una famiglia vincente – King Richard, con 153 mila euro e un totale di quasi 250 mila euro in tre giorni. Scende invece al terzo posto Scream, con 144 mila euro e un totale di 258 mila euro in tre giorni (come spesso capita con gli horror, il film si è dimostrato abbastanza frontloaded).

Risale al quarto posto Me contro te il film – Persi nel tempo, che incassa 118 mila euro e sale a 2.5 milioni di euro. Sale al quinto posto The King’s Man – Le origini, con 92 mila euro e quasi 800 mila euro complessivi. Chi scende è Belli ciao, al sesto posto con 90 mila euro e un totale di 2.5 milioni di euro. Non sembra decollare invece America Latina, all’ottavo posto con 80 mila euro e un totale di 151 mila euro in tre giorni.

INCASSI ITALIA SABATO 16 / 1 / 2022

SPIDER-MAN: NO WAY HOME – € 203.157 / € 22.451.032 UNA FAMIGLIA VINCENTE – KING RICHARD – € 153.169 / € 248.777 SCREAM – € 144.580 / € 258.713 ME CONTRO TE IL FILM – PERSI NEL TEMPO – € 118.626 / € 2.529.920 THE KING’S MAN – LE ORIGINI – € 92.103 / € 797.719 BELLI CIAO – € 90.599 / € 2.542.396 MATRIX RESURRECTIONS – € 88.937 / € 2.150.959 AMERICA LATINA – € 80.771 / € 151.637 HOUSE OF GUCCI – € 70.102 / € 4.848.567 SING 2 – SEMPRE PIÙ FORTE – € 39.622 / € 2.004.297

