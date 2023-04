Alla fine Super Mario Bros. il film ha battuto ogni più rosea aspettativa, trasformandosi in un fenomeno cinematografico che fino a qualche giorno fa sembrava impensabile. Va detto, però, che gli indizi di questo successo c’erano tutti: nonostante un’accoglienza non particolarmente entusiasmante da parte della critica, l’attesa per l’uscita del film tratto dall’amato brand Nintendo era palpabile. Illumination tende a sfornare grandi successi, e il punteggio CinemaScore A ricevuto dal film ha dimostrato subito un’accoglienza estremamente positiva da parte del pubblico, riflettendo un passaparola estremamente positivo. L’uscita a metà settimana, ma all’inizio delle feste pasquali, ha dato poi la possibilità a questo passaparola di amplificarsi, e così Super Mario Bros. è diventato il film da vedere per il pubblico americano e non solo. Aggiungiamoci che erano mesi che non arrivava al cinema un grande film per famiglie, e che il brand Nintendo ha un appeal cosiddetto “four quadrant”, in grado di accontentare tutte le fasce d’età, e abbiamo tutti gli ingredienti per un vero successo al botteghino.

È così che la pellicola ha registrato un weekend da 146.3 milioni di dollari tra venerdì e domenica, che diventano ben 204.6 milioni di dollari in cinque giorni. Si tratta di quasi il doppio delle già rosee previsioni, che fino a qualche giorno fa parlavano di un weekend da 110 milioni di dollari.

Fuori dagli Stati Uniti, Mario ha raccolto 172.8 milioni di dollari, per un totale di ben 377 milioni di dollari in tutto il mondo in soli cinque giorni. Il film è costato circa 100 milioni di dollari, un budget che è stato diviso tra Universal e Nintendo, che condividono anche i profitti della pellicola. Inutile dire che in cinque giorni ha già iniziato a rendere profitti.

Ecco alcuni dei record infranti dal film:

Maggiore incasso di sempre nel weekend d’esordio per un film tratto da un videogioco negli USA (precedente: Sonic 2, con 72.1 milioni di dollari)

Maggiore incasso complessivo di sempre per un film tratto da un videogioco negli USA (precedente: Sonic 2, con 190.8 milioni di dollari)

Il miglior esordio di sempre per un film d’animazione nel mondo (precedente: Frozen 2 con 358 milioni di dollari)

Tra i territori che hanno reso di più, il Messico con 24.7 milioni, il Regno Unito con 19.6 milioni, la Germania con 14 milioni, la Cina con 12 milioni.

Il resto della classifica

Le successive tre posizioni della classifica del weekend negli USA registrano tutte incassi superiori ai 14 milioni di dollari: era da tre anni che non trovavamo così tanti film sopra i 10 milioni di dollari nello stesso weekend. È la dimostrazione che l’uscita di tanti film interessanti, promossi nel modo giusto, porta il pubblico in sala.

Complessivamente, la classifica ha raccolto 190 milioni di dollari, registrando quasi il 30% in più dello stesso weekend nel 2019.

Passando al secondo posto, troviamo John Wick 4, con altri 14.6 milioni di dollari e un’ottima tenuta nel suo terzo weekend. Complessivamente il film ha raggiunto i 147 milioni di dollari, per un totale globale di 304 milioni di dollari.

Scende invece al terzo posto Dungeons & Dragons: l’onore dei ladri, che incassa altri 14.5 milioni di dollari, perdendo circa il 61% rispetto all’esordio. Complessivamente ha superato i 62.2 milioni di dollari, per un totale globale di 124 milioni di dollari.

Apre al quarto posto Air – la storia del grande salto, che è riuscito a inserirsi come controprogrammazione incassando 14.4 milioni di dollari e salendo così a 20.2 milioni di dollari complessivi in cinque giorni: si tratta di un esordio sopra le aspettative per il film di Ben Affleck, che appartiene a un genere che negli ultimi anni ha faticato a portare pubblico in sala. Fuori dagli USA ha incassato altri 10.5 milioni di dollari, per un totale globale di 30.7 milioni di dollari.

Chiude la top-five Scream VI, giunto al suo quinto weekend: il film porta a casa altri 3.3 milioni di dollari, per un totale di 103.8 milioni di dollari negli USA e 161.6 milioni di dollari in tutto il mondo. A breve diventerà il maggiore incasso della saga.

INCASSI USA 7-9 APRILE 2023

The Super Mario Bros. Movie – $146,360,000 – $204,628,865 John Wick: Chapter 4 – $14,600,000 – $147,066,799 Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves – $14,500,000 – $62,277,540 Air – $14,468,000 – $20,214,826 Scream VI – $3,315,000 – $103,846,400 His Only Son – $3,250,000 – $11,044,046 Creed III – $2,816,000 – $153,272,770 Shazam! Fury of the Gods – $1,600,000 – $56,603,000 Paint – $750,000 – $750,000 A Thousand and One – $600,000 – $2,960,150

