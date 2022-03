The Batman

continua a dominare gli incassi globali e ha appena superato il mezzo miliardo di dollari complessivi.

Il film di Matt Reeves mercoledì ha raggiunto i 258.3 milioni di dollari negli Stati Uniti (dimostrando di avere le gambe decisamente lunghe, tenendo conto che almeno per il momento la competizione nei cinema americani è piuttosto limitata e diversi cinema AMC hanno proposto il film con un sovrapprezzo di un dollaro). Fuori dagli Stati Uniti ha invece incassato 247 milioni di dollari, per un totale di 505 milioni di dollari. Ha già battuto i 468 milioni di dollari di Godzilla vs Kong, i 502 milioni di Venom 2: la Furia di Carnage ed è il settimo maggiore incasso dell’epoca pandemica.

A fine corsa, non dovrebbe faticare a raggiungere i 400 milioni negli Stati Uniti e gli 800 in tutto il mondo, se non di più.

Molto dipenderà dalla performance in Cina, dove esce oggi. Alle anteprime di giovedì sera sono stati incassati solo 260 mila dollari, ma i dati di oggi parlano di circa sei milioni di dollari, una cifra più incoraggiante. Maoyan ritiene che il film potrebbe arrivare a superare i 30 milioni a fine corsa in Cina. Il Cavaliere Oscuro: il Ritorno ne incassò 53, Batma v Superman ne raccolse ben 97. In questo caso, però, c’è l’incognita COVID: al momento intere aree del paese sono sottoposte a limitazioni a causa di una nuova ondata.

Fonte: Variety