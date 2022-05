Il weekend lungo festivo negli USA è ancora in corso, ma intanto sono arrivate le stime sugli incassi dei tre giorni “canonici” (lunedì è il Memorial Day e quindi, poi, si calcolerà il weekend di quattro giorni), e Top Gun: Maverick è andato oltre le più rosee aspettative.

A 36 anni di distanza Tom Cruise l’ha fatto di nuovo, dando peraltro una spinta al box-office del mese di maggio, che dopo l’ottimo inizio grazie a Doctor Strange nel multiverso della follia aveva perso progressivamente terreno fino ai minimi di 75.6 milioni di dollari di una settimana fa. Il weekend del Memorial Day è uno dei più ricchi dell’anno, e sebbene siano ancora lontani i risultati pre pandemici (-40%), i 174 milioni raccolti in tre giorni (che dovrebbero salire a 215 in quattro giorni) sono un risultato incoraggiante.

Di questi, ben 124 sono stati incassati da Top Gun: Maverick, una cifra che si suppone salirà sopra i 150 milioni di dollari lunedì. Si tratta del più alto incasso di sempre nel weekend di tre giorni escludendo il Memorial Day (ovviamente senza tenere conto dell’inflazione). Ci si chiederà: ma allora perché gli incassi sono in calo rispetto al periodo pre-pandemico? Il problema è il resto della classifica, ma ne parliamo dopo.

Questi 124 milioni di dollari rappresentano anche il miglior esordio di sempre nella carriera di Tom Cruise (battendo i 64 milioni di La guerra dei mondi).

Il pubblico americano ha molto apprezzato il blockbuster, assegnandogli un punteggio CinemaScore A+, cosa assai rara. Questo dovrebbe garantire un passaparola molto positivo, e quindi gambe lunghe per il film della Paramount Pictures. Si tratta di un pubblico diverso da quello dei blockbuster che stanno avendo successo nel periodo post-pandemico, e cioè i cinecomic: l’età media degli spettatori è superiore ai 35 anni, e la maggior parte si trovano nei cosiddetti “flyover states”, non nelle coste insomma.

Ottimo anche l’esordio internazionale: Top Gun: Maverick ha infatti chiuso il weekend con altri 124 milioni di dollari in 62 territori, per un totale di 248 milioni di dollari in tutto il mondo (oltre 25 mila schermi, la più ampia distribuzione internazionale della Paramount, un numero impressionante se si pensa che Cina e Russia sono escluse e in Corea del Sud uscirà il mese prossimo). Il miglior esordio oltre agli Stati Uniti è stato nel Regno Unito, con 19.4 milioni di dollari, seguito dalla Francia con 11.7 milioni.

Tornando agli Stati Uniti, al secondo posto troviamo Doctor Strange nel multiverso della follia con 16.4 milioni di dollari e un totale di 370 milioni di dollari, che in tutto il mondo salgono a 868 milioni di dollari.

Buon esordio per The Bob’s Burgers Movie: l’adattamento della serie d’animazione 20th Century Studios raccoglie 12.6 milioni di dollari, ben sopra le aspettative. Scende invece del 63% Downton Abbey 2 – Una nuova era, che incassa 5.9 milioni di dollari e sale a 28.4 milioni complessivi. Il sequel ha dimezzato gli incassi rispetto al primo film.

Da notare il primo calo “importante” per Everything Everywhere All at Once, che perde il 20% e scende al settimo posto con 2.5 milioni di dollari e un totale ora di 56.8 milioni di dollari.

INCASSI USA 26-28/5/2022

TOP GUN: MAVERICK – $124,000,000 / $124,000,000 DOCTOR STRANGE NEL MULTIVERSO DELLA FOLLIA – $16,400,000 / $370,773,979 THE BOB’S BURGERS MOVIE – $12,600,000 / $12,600,000 DOWNTON ABBEY 2 – UNA NUOVA ERA – $5,900,000 / $28,478,945 TROPPO CATTIVI – $4,630,000 / $81,372,900 SONIC 2 – IL FILM – $2,520,000 / $185,139,326 EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE – $2,510,345 / $56,823,987 THE LOST CITY – $1,790,000 / $101,727,000 MEN – $1,224,692 / $5,967,784 F3 – FUN AND FRUSTRATION – $1,028,000 / $1,028,000

Fonte: BOM