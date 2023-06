In attesa dell’uscita di Indiana Jones e il quadrante del destino questa settimana, calano gli incassi negli USA: è stato un weekend senza grandi blockbuster inediti sul grande schermo, e così gli incassi sono scesi a 106 milioni di dollari complessivi. Ad avvantaggiarsi sono stati soprattutto i film in tenitura, e ben cinque pellicole hanno raccolto più di 10 milioni di dollari.

In testa alla classifica torna a sorpresa Spider-Man: Across the Spider-Verse, che raccoglie altri 19.3 milioni di dollari e nel suo quarto weekend perde solo il 28%, salendo a un totale di 317 milioni di dollari (che diventano 560 milioni in tutto il mondo). È raro che un blockbuster torni in vetta dopo così tanto tempo, soprattutto nel pieno della stagione estiva, ma è emblematico della situazione che stanno vivendo alcuni film che palesemente non hanno funzionato al botteghino americano.

Rimane al secondo posto Elemental: il film Pixar incassa 18.4 milioni di dollari, salendo a 65.5 milioni di dollari complessivi. Qui il punteggio CinemaScore A riflette palesemente un ottimo passaparola: rispetto al deludente esordio la pellicola ha perso solo il 37%, e dovrebbe continuare a tenere bene nelle prossime settimane. Certo, non è una consolazione vista la delusione dell’esordio e il costo elevato del film (oltre 200 milioni di budget). Anche all’estero il film tiene bene, perdendo solo il 18% grazie all’espansione in più territori e incassando 31.3 milioni in 40 territori, per un totale globale di 121.1 milioni di dollari.

Scivola rovinosamente al terzo posto The Flash, con soli 15.2 milioni di dollari: dopo risultati infrasettimanali molto contenuti, il cinecomic DC sale a soli 87.6 milioni di dollari in dieci giorni, che diventano 210 milioni in tutto il mondo. La pellicola di Andy Muschietti non sta intercettando altro pubblico che non sia quello dei fan, e anche in questo caso sembra che il passaparola non stia dando risultati soddisfacenti.

Apre al quarto posto Fidanzata in affitto (No Hard Feelings): la commedia R-rated con Jennifer Lawrence incassa 15.1 milioni di dollari (24 globali), un risultato sulla fascia alta delle aspettative (si parlava di 12-15 milioni di dollari in tre giorni). C’era chi sperava in una sorpresa, magari addirittura una prima posizione, invece il film si è comportato come doveva comportarsi in uno scenario in cui la protagonista ha fatto la promozione che poteva (ricordiamo che con lo sciopero non ci sono i talk show serali, che hanno un certo appeal sul target di una pellicola come questa). Il punto è che Fidanzata in affitto è costato 45 milioni di dollari (non chiedeteci come sia possibile) e dovrà quindi tenere molto bene, cosa che comunque non è da escludere (non c’è molta competizione nelle prossime settimane e in particolare nel weekend del 4 luglio potrebbe rappresentare una buona controprogrammazione).

Chiude la top-five Transformers: il risveglio, con 11.6 milioni di dollari e un totale di 123 milioni di dollari. Il blockbuster va meglio all’estero, e a livello globale ha superato i 341 milioni di dollari.

Sorprende al sesto posto l’ascesa di Asteroid City, che registra il miglior debutto in wide per un film di Wes Anderson: ben 9 milioni di dollari e la miglior media della classifica (5300 dollari per sala), per un totale di 10.2 milioni di dollari.

Da segnalare al settimo posto La sirenetta, che continua a tenere bene con 8.6 milioni di dollari e un totale di 270 milioni di dollari: il blockbuster ha appena superato il mezzo miliardo di dollari in tutto il mondo (la metà di quanto alcuni ipotizzavano avrebbe incassato a fine corsa).

INCASSI USA WEEKEND 23-25 GIUGNO 2023

Spider-Man: Across the Spider-Verse – $19,300,000 / Totale: $317,050,646 Elemental – $18,463,000 / Totale: $65,514,915 The Flash – $15,265,000 / Totale: $87,644,000 No Hard Feelings – $15,100,000 / Totale: $15,100,000 Transformers: Rise of the Beasts – $11,600,000 / Totale: $122,947,711 Asteroid City – $9,000,000 / Totale: $10,214,714 The Little Mermaid – $8,674,000 / Totale: $270,241,764 Guardians of the Galaxy Vol. 3 – $3,518,000 / Totale: $351,122,883 The Blackening – $3,025,000 / Totale: $12,266,705 The Boogeyman – $2,541,000 / Totale: $37,710,059

Fonte: BOM

