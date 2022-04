Non ci sono molti giri di parole che si possono fare: il debutto nordamericano dinon è stato soddisfacente. Il terzo film della saga del Wizarding World ha sì dominato gli incassi nel weekend di Pasqua, ma totalizzando 43 milioni di dollari (di cui 6 alle anteprime), il peggior esordio dell’intera saga (inclusi i film di Harry Potter), e anche se ci sono alcune attenuanti (la pandemia, gli anni di attesa rispetto al secondo film, l’accoglienza negativa di quest’ultimo), il fatto che una settimana fa Sonic 2 – il film abbia incassato 72 milioni di dollari per giunta in un weekend non festivo non lascia molti dubbi sul fatto che il franchise sia in difficoltà, almeno negli USA. Il primo film debuttò nel novembre del 2016 con 74.4 milioni di dollari, il secondo due anni dopo con 62.2 milioni di dollari.

Le cose vanno decisamente meglio all’estero: a livello globale, infatti, Animali fantastici: i segreti di Silente a infatti superato i 193 milioni di dollari (di cui 71.7 in 63 territori nel weekend di Pasqua). I paesi in cui ha ottenuto risultati migliori sono la Germania (17.1 milioni), il Giappone (16.9 milioni) e il Regno Unito (16.7 milioni).

Tornando agli USA; al secondo posto troviamo Sonic 2 – il film, con ben 30 milioni di dollari e un totale ora di 119 milioni di dollari, che salgono a 231 in tutto il mondo. Rimane al terzo posto The Lost City, che tiene sorprendentemente bene con 6.5 milioni di dollari e sale a 78 milioni complessivi.

Sale al quarto posto Everything Everywhere All At Once, con 6.1 milioni di dollari e un buon incremento dovuto all’ampliamento del numero di sale. In tutto il film indipendente di A24 ha raccolto 17.6 milioni di dollari.

Al quinto posto troviamo Father Stu, con 5.7 milioni di dollari: ci si aspettava di più dal film di stampo religioso con Mark Wahlberg e Mel Gibson, che finora ha raccolto 8 milioni.

Segue Morbius, con 4.7 milioni di dollari e un totale di soli 65 milioni di dollari, mentre al settimo posto troviamo Ambulance, con 4 milioni di dollari e un totale di 15.6 milioni di dollari. Ottavo posto per The Batman che, giunto alla conclusione della sua corsa “in esclusiva” (oggi esce in digital negli USA), sale a 365 milioni negli USA e 750 nel mondo.

INCASSI USA 15-17 / 4 / 2022

ANIMALI FANTASTICI: I SEGRETI DI SILENTE – $43,000,000 / $43,000,000 SONIC 2 – IL FILM – $30,000,000 / $119,612,388 THE LOST CITY – $6,500,000 / $78,575,759 EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE – $6,187,118 / $17,696,059 FATHER STU – $5,700,000 / $8,027,097 MORBIUS – $4,700,000 / $65,118,131 AMBULANCE – $4,040,000 / $15,649,040 THE BATMAN – $3,800,000 / $365,035,121 K.G.F.: CHAPTER 2 – $2,874,000 / $2,874,000 UNCHARTED – $1,170,445 / $144,986,000

Fonte: BOM