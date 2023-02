Incassi USA: Ant-Man and the Wasp: Quantumania vince il weekend con 104 milioni!

Tornano a crescere gli incassi negli Stati Uniti: dopo alcune settimane in netto calo, l’uscita di Ant-Man and the Wasp: Quantumania ha alimentato il weekend dei Presidenti (un weekend di quattro giorni con la festività del Giorno dei Presidenti che cade il lunedì). Ecco quindi che in tre giorni sono stati raccolti complessivamente 135 milioni di dollari, che dovrebbero diventare almeno 156 includendo anche lunedì.

A dominare la classifica, manco a dirlo, il primo cinecomic dei Marvel Studios del 2023, che incassa 104 milioni di dollari tra giovedì sera e domenica e, includendo lunedì, si prepara a superare i 118 milioni in quattro giorni. È il terzo miglior esordio di sempre sia per questa festività che per il mese di febbraio (cinque anni fa Black Panther raccolse 202 milioni in tre giorni, nel 2016 Deadpool ne incassò 132). È anche il primo film della trilogia di Ant-Man a superare i 100 milioni nel weekend d’esordio, una cifra ben al di sopra dei 76 milioni del secondo episodio. Nonostante le critiche non positive e un CinemaScore B, sembra che il film stia comunque avendo un buon passaparola, almeno a giudicare dal rimbalzo tra venerdì e sabato (nettamente superiore a quello di film con un CinemaScore leggermente migliore come Doctor Strange nel multiverso della follia).

A livello internazionale, il film ha incassato 121.3 milioni di dollari in 43 territori, con un totale di 225 milioni di dollari in tutto il mondo in tre giorni. Il miglior esordio arriva dalla Cina, con 19.2 milioni di dollari.

Seconda posizione in top-ten per Avatar: la via dell’acqua, che continua a tenere bene raccogliendo altri 6.1 milioni di dollari, per un totale di 657 milioni di dollari che salgono a 2.24 miliardi in tutto il mondo. Al terzo posto Magic Mike The Last Dance raccoglie altri 5.4 milioni di dollari, salendo così a 18 milioni complessivi. Quarta posizione per Il gatto con gli stivali 2, che incassa altri 5.2 milioni di dollari e sale a 166 milioni complessivi (423 in tutto il mondo).

Chiude la top-five Bussano alla porta, con 3.9 milioni di dollari e un totale di 30 milioni di dollari (47 in tutto il mondo).

Da notare che l’edizione per il 25 esimo anniversario di Titanic ha superato i 12 milioni di dollari negli USA e i 48 in tutto il mondo.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania – $104,000,000 – $104,000,000 Avatar: The Way of Water – $6,118,000 – $657,075,991 Magic Mike’s Last Dance – $5,400,000 – $17,990,454 Puss in Boots: The Last Wish – $5,260,000 – $166,076,100 Knock at the Cabin – $3,900,000 – $30,372,270 80 for Brady – $3,600,000 – $32,247,811 Titanic 25 Year Anniversary – $2,290,000 – $12,413,135 Marlowe – $1,910,000 – $2,670,000 Missing – $1,725,000 – $29,667,645 A Man Called Otto – $1,555,000 – $60,577,204

