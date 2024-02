L’uscita del primo blockbuster vero e proprio dell’anno non è bastata a smuovere le acque del box-office americano, che ha chiuso il weekend poco sotto i 60 milioni di dollari: i cinema continuano a soffrire un’offerta troppo rarefatta da parte degli studios, che dopo i sei mesi di scioperi stanno scontando la mancanza di prodotto.

E non è bastata l’uscita di Argylle – La super spia a far uscire di casa gli americani, nonostante il film di Matthew Vaughn abbia incassato poco più di quanto si prevedeva inizialmente: 18 milioni contro i 15/16 prospettati. Il problema è che l’action movie prodotto da Apple e distribuito da Universal Pictures è costato la bellezza di 200 milioni di dollari, e si configura già come il primo grande flop cinematografico della mela. In tutto il mondo ha incassato solo 35.3 milioni di dollari in questo suo primo weekend, e difficilmente chiuderà la sua corsa sopra i 100 milioni: distrutto dalla critica, ha ottenuto un punteggio CinemaScore C+, a dimostrazione che nonostante il cast stellare il passaparola è molto negativo.

Al secondo posto troviamo gli episodi cinematografici della nuova stagione di The Chosen, serie tv di stampo religioso che già in passato aveva avuto successo e che ha incassato 6 milioni in tre giorni e 7.4 milioni da giovedì. Altri episodi arriveranno nelle sale americane, desiderose di prodotto, nelle prossime settimane.

Al terzo posto troviamo The Beekeper, che incassa altri 5.3 milioni di dollari salendo a un totale di 49.2 milioni di dollari e 122 milioni complessivi. Quarta posizione per Wonka, che incassa 4.7 milioni di dollari e sale a 201 milioni negli USA e 571 in tutto il mondo (dopo un grandissimo primo weekend in Corea del Sud, che gli garantirà di superare i 600 milioni a fine corsa).

Chiude la top-five Prendi il volo – Migration, con 4.2 milioni di dollari e 106 milioni complessivi, che diventano 210 in tutto il mondo.

INCASSI USA 2-4 FEBBRAIO 2024

Argylle: $18,000,000; totale $18,000,000 The Chosen: S4 Episodes 1-3: $6,035,823; totale $7,469,039 The Beekeeper: $5,286,616; totale $49,428,992 Wonka: $4,765,000; totale $201,121,372 Migration: $4,110,000; totale $106,179,285 Mean Girls: $4,000,000; totale $66,391,038 Anyone But You: $3,500,000; totale $76,281,654 American Fiction: $2,301,532; totale $15,013,037 Poor Things: $2,128,000; totale $28,184,223 Aquaman and the Lost Kingdom: $2,015,000; totale $120,788,619

