Incassi USA: Black Adam vince il terzo weekend, in attesa di Black Panther

Black Adam rimane in testa alla classifica americana per il terzo weekend consecutivo, un weekend che ha visto gli incassi in calo del 15% rispetto a una settimana fa, per un totale di 57.7 milioni di dollari, in attesa del ciclone Black Panther: Wakanda Forever.

Il cinecomic regista un’ottima tenuta (anche grazie alla scarsa concorrenza), perdendo solo il 33% rispetto a una settimana fa e incassando altri 18.5 milioni di dollari, per un totale di 137 milioni di dollari. Vista la pesante competizione Marvel in arrivo la settimana prossima è improbabile che riesca a continuare ad avere una simile tenuta, ma probabilmente riuscirà ad arrivare a fine corsa a circa 180 milioni di dollari. In tutto il mondo il film ha raggiunto finora i 320 milioni di dollari, e dovrebbe superare i 400 senza bisogno di uscire in Cina, concludendo così il suo percorso in maniera soddisfacente anche se non proprio entusiasmante (è costato circa 200 milioni di dollari).

Apre al secondo posto One Piece Film: Red, che in Giappone ha raggiunto i 120 milioni di dollari. Negli USA incassa invece 9.5 milioni di dollari in tre giorni, comunque un ottimo risultato (l’ennesimo per un anime in Nordamerica).

Al terzo posto troviamo Ticket to Paradise, con un calo di solo il 14% e altri 8.5 milioni di dollari, per un totale di 46.7 milioni di dollari (137 in tutto il mondo). Continua insomma la contro-programmazione, e potrebbe andare altrettanto bene la settimana prossima.

Al quarto posto Smile rimane in top-five dopo sei settimane, con altri 4 milioni di dollari e un totale ora di quasi 100 milioni di dollari (oltre 200 nel mondo). Ricordiamo che ne è costati 17.

Da notare al settimo posto l’espansione di Gli spiriti del’isola con 2 milioni di dollari in 895 cinema.

INCASSI USA WEEKEND 4-6 NOVEMBRE 2022

BLACK ADAM – $18,520,299 / $137,366,000 ONE PIECE FILM: RED – $9,475,251 / $9,475,251 TICKET TO PARADISE – $8,510,000 / $46,734,120 SMILE – $4,000,000 / $99,107,075 PREY FOR THE DEVIL – $3,875,000 / $13,643,710 IL TALENTO DI MR. CROCODILE – $3,360,132 / $36,567,000 GLI SPIRITI DELL’ISOLA – $2,001,900 / $3,035,002 TILL – $1,875,581 / $6,583,015 HALLOWEEN ENDS – $1,400,000 / $63,445,190 TERRIFIER 2 – $1,220,625 / $9,858,975

Fonte: BOM