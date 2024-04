Incassi USA: Civil War vince un weekend moscissimo

Weekend decisamente moscio al box-office americano: non è il peggiore di questa prima parte dell’anno, ma con soli 63 milioni di dollari di incassi è uno dei peggiori.

A guidare la classifica è nuovamente Civil War, che batte le nuove uscite con soli 11.1 milioni di dollari in quasi quattromila cinema: buona la tenuta (-56% rispetto al weekend d’esordio), con un totale di 44.8 milioni di dollari che potrebbe tradursi poi in un incasso a fine corsa di 75/80 milioni di dollari negli USA. Il film di Alex Garland è già il quinto incasso di sempre per A24 ed è costato una cinquantina di milioni di dollari, anche se diversi analisti ritengono che 70 milioni sia una cifra più verosimile.

Apre al secondo posto Abigail: il film horror firmato Universal raccoglie solo 10.2 milioni di dollari, un dato inferiore alle attese, nonostante un buon punteggio CinemaScore (B) e critiche positive. Costato una trentina di milioni di dollari più il marketing, dovrà puntare soprattutto sugli incassi internazionali per recuperare le spese. Finora, però, ha raccolto solo 5 milioni fuori dagli USA (ma deve uscire ancora nella maggior parte dei territori).

Al terzo posto resiste Godzilla x Kong: il nuovo impero, che incassa altri 9.4 milioni di dollari e sale a 171 milioni di dollari: in tutto il mondo, anche grazie al buon risultato in Cina, è vicino al mezzo miliardo di dollari (485 milioni).

Apre al quarto posto The Ministry of Ungentlemanly Warfare, che incassa 9 milioni di dollari: nonostante sia una cifra bassa, è uno dei migliori esordi di sempre per un film di Guy Ritchie vietato ai minori, anche se è in linea con le attese iniziali. Va sottolineato che dal computo nordamericano mancano gli incassi canadesi, dove uscirà direttamente in streaming su Prime Video (stesso dicasi per il Regno Unito e verosimilmente l’Italia). È costato una sessantina di milioni.

Chiude la top-five Spy x Family Code: White, che apre con 4.8 milioni di dollari, un dato inferiore ad altri anime paragonabili.

INCASSI USA 19-21 APRILE 2024

Civil War – $11,127,752 – $44,884,414 Abigail – $10,200,000 – $10,200,000 Godzilla x Kong: The New Empire – $9,455,000 – $171,616,510 The Ministry of Ungentlemanly Warfare – $9,000,000 – $9,000,000 Spy x Family Code: White – $4,875,000 – $4,875,000 Kung Fu Panda 4 – $4,600,000 – $179,982,475 Ghostbusters: Frozen Empire – $4,400,000 – $102,914,270 Dune: Part Two – $2,900,000 – $276,592,913 Monkey Man – $2,200,000 – $21,674,790 The First Omen – $1,700,000 – $17,765,038

