Con 96.7 milioni di dollari, il box-office americano ha rischiato di registrare un altro weekend da 100 milioni di dollari concludendo un mese di marzo decisamente incoraggiante (nonostante il flop di Shazam! Furia degli dei), e questo grazie all’ennesimo debutto migliore delle aspettative, anche se meno frizzante di quanto si era arrivati a immaginare a un certo punto.

Alla fine, infatti, Dungeons & Dragons: l’onore dei ladri non ha raggiunto i 40 milioni di dollari, ma i 38.5 milioni di dollari che si stima abbia incassato nel corso del weekend sono comunque un ottimo risultato, sopra le previsioni iniziali di una trentina di milioni di dollari (già rialzata rispetto ai 25 milioni di cui si parlava ancora qualche settimana fa). Sarà il passaparola, a questo punto, a spingere gli incassi nelle prossime settimane, perché per far parlare di un vero successo la strada è ancora lunga, anche se i 150 milioni di dollari di budget sono suddivisi tra Paramount e eOne/Hasbro. Ottimo anche l’esordio a livello globale: 71.5 milioni di dollari contro i 60/65 previsti inizialmente.

Scende così al secondo posto John Wick 4, con 28.2 milioni di dollari: un calo del 62% più drastico del previsto (si parlava del 55/60%) dovuto non tanto alla concorrenza di D&D (non si contendevano il pubblico, essendo uno un fantasy anche per famiglie e l’altro un action movie vietato ai minori) ma al calo fisiologico prima del grande weekend di Pasqua in cui moltissimi spettatori andranno a vedere Super Mario Bros. Complessivamente comunque il film con Keanu Reeves ha raggiunto già i 122 milioni di dollari, che salgono a ben 244 in tutto il mondo.

Apre al terzo posto il film religioso His Only Son, con 5.5 milioni di dollari, in linea con le aspettative. Quarto posto per Scream VI, con 5.3 milioni di dollari e ormai quasi 100 milioni di dollari (147 in tutto il mondo). Creed III, al quinto posto, incassa 5 milioni di dollari e sale a 148 milioni di dollari, per un totale di 258 milioni di dollari in tutto il mondo. Scende infine al sesto posto Shazam! Furia degli dei, che arriva a 53 milioni di dollari, che diventano 119 milioni di dollari globali.

INCASSI USA 31 MARZO – 2 APRILE 2023

1 – Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves – $38,500,000 – $38,500,000

2 – John Wick: Chapter 4 – $28,210,000 – $122,878,306

3 – His Only Son – $5,500,000 – $5,500,000

4 – Scream VI – $5,300,000 – $98,228,065

5 – Creed III – $5,007,290 – $148,579,993

6 – Shazam! Fury of the Gods – $4,600,000 – $53,473,000

7 – A Thousand and One – $1,800,000 – $1,800,000

8 – 65 – $1,580,000 – $30,580,972

9 – Ant-Man and the Wasp: Quantumania – $1,230,000 – $212,023,747

10 – Jesus Revolution – $1,000,000 – $50,898,788

Fonte: BOM

