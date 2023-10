Five Nights at Freddy's

Esordio sorprendente per Five Nights at Freddy’s negli Stati Uniti: le anteprime di giovedì già preannunciavano un weekend nettamente al di sopra delle aspettative, ma con quasi altri 30 milioni di dollari raccolti nella giornata di venerdì il film horror si prepara chiaramente a infrangere record. Includendo le anteprime, infatti, ha incassato ben 39.4 milioni di dollari nel suo primo giorno di sfruttamento, il secondo miglior giorno d’esordio di sempre per un horror dopo It: Capitolo 2 (37 milioni). Non solo: è in assoluto il miglior giorno d’esordio di sempre per un film tratto da un videogioco, battendo i 31.7 milioni di dollari di Super Mario Bros. – il Film (incassati di mercoledì). Il tutto, lo ricordiamo, mentre il film è disponibile in day-and-date in streaming su Peacock (a pagamento).

A chi si chiede se la Universal stia lasciando qualche dollaro sul tavolo con questa strategia, la risposta probabilmente la stanno dando i numeri: i giovani spettatori che attendevano questo adattamento vogliono viverlo in sala, e nel frattempo chi tra i 28 milioni di abbonati a Peacock vorrà vederlo nella sera di Halloween (quando storicamente gli americani stanno a casa anziché andare al cinema) potrà farlo, pagando. Ricordiamo peraltro che gli accordi che regolano la distribuzione in day-and-date in streaming tra Universal e la grande catena cinematografica AMC Theatres prevedono la condivisione dei ricavi dalla vendita in streaming.

Quanto incasserà, a questo punto, il film nel suo primo weekend? È ancora difficile fare una previsione: da un lato l’idea è che si tratti di un titolo molto frontloaded che rischia di sgonfiarsi in particolare domenica, dall’altra il punteggio CinemaScore A- (rarissimo per un film horror) lascia intuire che il pubblico di riferimento ha molto apprezzato il film e quindi il passaparola sarà positivo.

Per il momento si parla quindi di una forbice tra i 75 e gli 85 milioni di dollari in tre giorni, ma per i motivi di cui sopra il dato importante sarà quello in arrivo lunedì sera, con i risultati definitivi.

