Da quando è iniziata la pandemia è diventato sempre più difficile, per le società di tracking, fare previsioni affidabili sugli incassi dei film Hollywoodiani: capita quindi spesso che gli incassi dei weekend d’esordio di taluni blockbuster siano inferiori o superiori a quelli previsti, e non di qualche milione di dollari ma di cifre molto più alte.

È quello che è capitato nel weekend di Pasqua con Godzilla e Kong: il nuovo impero, che fino a qualche giorno fa sembrava avrebbe incassato perfino meno di 50 milioni di dollari in tre giorni e invece ha chiuso il suo primo weekend con il secondo miglior esordio del franchise: 80 milioni di dollari (di cui 10 alle anteprime di giovedì, primo segnale che il pubblico si stava riversando nelle sale). Non solo: anche nel resto del mondo il nuovo kolossal del MonsterVerse ha ottenuto grandi risultati, incassando ben 194 milioni di dollari in tutto il mondo tra giovedì e domenica. In particolare in Cina ha raccolto 44 milioni di dollari, il miglior esordio per un film Hollywoodiano nel paese dal maggio del 2023. È un dato molto importante perché sempre di più gli studios americani calibrano i budget dei loro film escludendo dall’equazione gli incassi cinesi. In questo caso, Godzilla e Kong è costato 135 milioni di dollari, decisamente meno dei predecessori. Record d’incassi, poi, in India dove il film ha battuto le nuove uscite Bollywoodiane e ha registrato il miglior esordio di sempre per un film Warner nel paese.

Parlando del MonsterVerse, il franchise ha ora superato ufficialmente i 2 miliardi di dollari (2.15 miliardi in tutto il mondo per la precisione): una grande vittoria per la Legendary Pictures che lanciò il Godzilla di Gareth Edwards al cinema 10 anni fa.

Difficile prevedere come andrà il film a fine corsa, anche se con un punteggio CinemaScore A- il passaparola dovrebbe essere positivo e quindi i 200 milioni complessivi negli USA assicurati.

Il resto della classifica USA

La classifica americana del weekend di Pasqua prosegue con altri tre film che hanno superato i 10 milioni di dollari, a partire da Ghostbusters: Minaccia Glaciale con 15.7 milioni di dollari e un totale di 73.4 milioni di dollari (superati i 100 in tutto il mondo, deve ancora uscire in molti paesi). Dune: parte Due, al terzo posto, incassa altri 11.1 milioni di dollari e sale a 252 milioni di dollari, che diventano 626 in tutto il mondo. Al quarto posto Kung Fu Panda 4 incassa 10.2 milioni di dollari e sale a 151 milioni di dollari, che diventano 347 in tutto il mondo.

Chiude la top-five, più distante, Immaculate che incassa 3.2 milioni di dollari e sale a 11.1 milioni di dollari.

La classifica prosegue con film in tenitura e due nuove uscite: Tillu Square all’ottavo posto raccoglie 1.8 milioni di dollari, mentre Crew incassa un milione e mezzo di dollari.

INCASSI USA 29-31 MARZO 2024

Godzilla x Kong: The New Empire: $80,000,000; totale $80,000,000 Ghostbusters: Frozen Empire: $15,700,000; totale $73,401,133 Dune: Part Two: $11,100,000; totale $252,390,027 Kung Fu Panda 4: $10,200,000; totale $151,652,055 Immaculate: $3,265,000; totale $11,128,191 Arthur the King: $2,400,000; totale $19,066,397 Late Night with the Devil: $2,205,693; totale $6,294,451 Tillu Square: $1,870,000; totale $1,870,000 Crew: $1,500,000; totale $1,500,000 Imaginary: $1,400,000; totale $26,235,054

