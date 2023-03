È stato un ottimo weekend al box-office americano, spinto soprattutto dai risultati sorprendenti di John Wick 4. Grazie agli incassi di quest’ultimo, il weekend si è concluso con 115 milioni di dollari raccolti dall’intera classifica.

Come anticipato già venerdì e sabato, il quarto episodio ha registrato il miglior esordio della saga (i cui incassi sono stati incrementali dal primo all’ultimo film), con ben 73.5 milioni di dollari in tre giorni. Dopo Scream VI e Creed III, anche in questo caso gli incassi sono stati superiori alle aspettative, e per un momento si è anche pensato che John Wick 4 potesse puntare agli 80 milioni di dollari. È comunque un record per un film vietato ai minori (rated R) da quando è iniziata la pandemia.

Il primo film debuttò con 14.4 milioni di dollari, il secondo con 30.4 e il terzo con 56.8.

Anche fuori dagli Stati Uniti John Wick 4 ha battuto le aspettative, incassando 64 milioni di dollari, per un debutto globale di 137.5 milioni di dollari. Con un punteggio CinemaScore A, ci si aspetta un passaparola decisamente positivo e quindi una buona tenuta, quindi è lecito pensare che i 327 milioni di dollari globali del terzo film (record del franchise) verranno superati facilmente.

Seconda posizione negli USA per Shazam! Furia degli dei, che scivola del 68% con soli 9.7 milioni di dollari in tre giorni. Si tratta di uno dei cali più bruschi per un film DC, secondo solo a Batman v Superman (69%) e The Suicide Squad (71%). Complessivamente il cinecomic ha raccolto 46.3 milioni di dollari, che salgono a 102 milioni di dollari globali. Il primo film, lo ricordiamo, chiuse la sua corsa a 363 milioni di dollari in tutto il mondo. In Cina, in particolare, incassò 43.8 milioni di dollari, mentre il sequel è fermo a 5.8 milioni di dollari.

Tiene bene al terzo posto Scream VI, che nel suo terzo weekend incassa 8.4 milioni di dollari, salendo a un totale di 90 milioni di dollari, superando gli incassi finali dei tre episodi precedenti. A livello internazionale ha incassato finora 49.4 milioni di dollari, per un totale di 139 milioni di dollari in tutto il mondo.

Al quarto posto troviamo Creed III, che chiude il suo primo mese di sfruttamento incassando 8.3 milioni di dollari e salendo a ben 140.8 milioni di dollari, ben al di sopra dei suoi due predecessori. Bene anche gli incassi esteri, con 105 milioni di dollari, che portano la pellicola a ben 245.8 milioni di dollari complessivi.

Chiude la top-five 65, con altri 3.2 milioni di dollari e un totale di 27.8 milioni di dollari, che diventano 49 in tutto il mondo.

INCASSI USA WEEKEND 24-26 MARZO 2023

1 – John Wick: Chapter 4 – $73,525,000 – $73,525,000

2 – Creed III – $10,444,597 – $140,889,000

3 – Shazam! Fury of the Gods – $9,700,000 – $46,306,765

4 – Scream VI – $8,400,000 – $89,892,710

5 – 65 – $3,250,000 – $27,834,100

6 – Ant-Man and the Wasp: Quantumania – $2,420,000 – $209,862,892

7 – Cocaine Bear – $2,090,000 – $62,132,205

8 – Jesus Revolution – $2,000,000 – $49,033,349

9 – Champions – $1,540,000 – $13,562,935

10 – Avatar: The Way of Water – $1,400,000 – $680,440,96

Fonte: BOM

