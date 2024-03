È tornata l’animazione! Kung Fu Panda 4 si prepara a registrare il secondo miglior esordio del franchise al box-office americano questo weekend, dopo aver raccolto ben 19.4 milioni di dollari ieri (inclusi 3.8 milioni alle anteprime di giovedì), con una media vicina ai cinquemila dollari per sala. Era da Natale che mancava un film per famiglie: la saga DreamWorks Animation è molto amata dal pubblico americano, come dimostra il punteggio CinemaScore A- ottenuto dal film. A questo punto le previsioni parlano di un weekend da circa 50 milioni di dollari, se non di più.

Al secondo posto troviamo Dune: Parte Due, che tiene bene nel suo secondo venerdì di sfruttamento e incassa altri 12.3 milioni di dollari, salendo così a 123 milioni complessivi. Sembra che la tenuta sia molto simile a quella di Oppenheimer: il blockbuster punta a superare i 150 milioni entro domenica sera. Questo weekend apre anche in Cina, dove sta avendo un passaparola migliore rispetto al primo film e potrebbe battere i 21.8 milioni con cui esordì nel 2021. Al momento Dune: Parte Due ha superato i 220 milioni di dollari in tutto il mondo.

Apre al terzo posto Imaginary: l’horror della Blumhouse ieri ha raccolto 3.6 milioni di dollari e punta a un weekend da 8/10 milioni. Costato 10 milioni di dollari, ha un CinemaScore molto basso: C+.

Sorprende il debutto di Cabrini, al quarto posto con 3.1 milioni di dollari: il film di Angel Studios (che l’anno scorso distribuì Sound of Freedom) potrebbe chiudere il weekend sul podio, grazie all’ottimo passaparola (ha un CinemaScore A).

Fonte: The-Numbers

