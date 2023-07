Sono arrivate le stime ufficiali d’incasso di Mission: Impossible – Dead Reckoning – Parte Uno alle anteprime di martedì negli Stati Uniti. Il film con Tom Cruise ha raccolto ben 7 milioni di dollari nella sola giornata di martedì, con gli spettacoli a partire dalle ore 14, in gran parte nelle sale IMAX e PLF (quindi con un prezzo maggiore). Non sono invece inclusi gli spettacoli di lunedì sera, né le proiezioni speciali di domenica organizzate in collaborazione con WalMart, i cui incassi verranno aggiunti al computo finale del weekend lungo da 5 giorni (dovrebbero essere circa 2 milioni di dollari).

Il dato è quindi superiore ai 6 milioni che raccolse Fallout nel 2018, e che includeva anche circa un milione di dollari incassato nella giornata precedente. Il film di Tom Cruise punta a battere le proiezioni attuali, che stimano un incasso in cinque giorni tra i 90 e i 100 milioni di dollari: l’obiettivo è chiaramente superare quella soglia psicologica dei 100 milioni entro domenica sera. Le anteprime si sono svolte in circa 3300 cinema, che saliranno sopra i 4000 oggi.

