inizia la sua corsa al box-office americano con 5.7 milioni di dollari realizzati con gli incassi delle anteprime di giovedì pomeriggio / sera in 3583 cinema. Si tratta di una cifra paragonabile a quella di, che ai primi di aprile 2019 raccolse 5.9 milioni di dollari alle anteprime e chiuse il weekend con 53 milioni di dollari.

Costato 75 milioni di dollari, il cinecomic Sony / Marvel ora punta a un weekend da almeno 33 milioni di dollari: almeno, queste sono le previsioni (molto caute!) della distribuzione. Tuttavia gli studios rivali e gli analisti prevedono che Morbius possa incassare almeno 40 milioni di dollari, se non addirittura 50, seguendo un trend di successo avuto dai cinecomic in questi ultimi mesi (basti pensare a Venom: la furia di Carnage e The Batman, senza contare ovviamente il fenomeno Spider-Man: No Way Home). Ovviamente la grande differenza la può fare il passaparola: in questo senso, non è detto che l’accoglienza durissima della critica americana (15% su RottenTomatoes) possa avere un impatto, ma lo scopriremo con i dati di oggi che saranno accompagnati dal punteggio CinemaScore. Venom: la furia di Carnage ottenne il 30% su RottenTomatoes, e a ottobre 2021 debuttò con la bellezza di 80 milioni di dollari.