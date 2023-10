Si avvicina l’uscita di The Marvels, e così arrivano le prime previsioni sull’incasso d’esordio del nuovo film dei Marvel Studios, il trentatreesimo.

Il primo film, uscito al cinema nel 2019, sorprese tutti debuttando con ben 153.4 milioni di dollari, superando abbondantemente il miliardo di dollari in tutto il mondo a fine corsa. Quando uscirà nei cinema americani, il 10 novembre, The Marvels dovrebbe incassare più o meno la metà, cioè tra i 70 e gli 80 milioni di dollari: il tracking attuale oscilla tra due forbici, quella proposta da NRG (72/88 milioni) e quella più alta proposta da The Quorum (80/90 milioni). Boxoffice.com invece parla di una forbice tra i 50 e i 70 milioni di dollari: una cifra decisamente più bassa, basata probabilmente anche sul fatto che se lo sciopero degli attori non finirà presto il cast non potrà promuovere il cinecomic, che è il primo dei Marvel Studios a essere diretto da una donna nera, e con tre donne protagoniste.

L’ultimo film dei Marvel Studios a debuttare sotto i 70 milioni di dollari nel suo primo weekend è stato Ant-Man, che nel 2015 incassò 57.2 milioni di dollari. Guardiani della Galassia 3, qualche mese fa, ha incassato 106 milioni di dollari nel suo primo weekend.

C’è un film, intanto, che promette di battere le aspettative più rosee d’incasso: si tratta di Five Nights at Freddy’s, detto anche FNAF, in arrivo il 27 ottobre. Prodotto da Blumhouse e tratto da una serie di videogiochi punta e clicca indie di successo, il film è costato una manciata di milioni di dollari e debutterà con almeno 40 milioni di dollari, ma Box-Office.com prevede addirittura una forbice tra i 56 e gli 80 milioni di dollari: roba da blockbuster.

Non stupirebbe se il dato definitivo fosse così alto: l’horror è il genere che sta funzionando meglio nel post-pandemia, e gli indicatori di un possibile grande successo di FNAF sono tanti.

Vi terremo aggiornati!

