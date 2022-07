La corsa di Top Gun: Maverick sembra davvero inarrestabile. Il blockbusterfilm con Tom Cruise è il film dei record dell’anno: con 2.5 milioni di dollari nel suo settimo martedì al botteghino nordamericano, ha superato il traguardo dei 600 milioni di dollari. È il dodicesimo film nella storia del cinema a farlo (ovviamente parliamo di una classifica che non tiene in considerazione l’inflazione), e ci ha messo 47 giorni per raggiungere questo obiettivo.

È un altro grande risultato per la Paramount Pictures, che in questa prima metà del 2022 è lo studio che ha ottenuto i guadagni maggiori al botteghino nordamericano, arrivando a superare il miliardo di dollari e il 24% della quota mercato. Titanic rimane il maggiore incasso di sempre per lo studio, ma i suoi 659.3 milioni di dollari (ottenuti anche con le varie re-release) non sembrano così lontani.

“Top Gun: Maverick è un fenomeno cinematografico, e siamo davvero orgogliosi di celebrare questo traguardo con Tom Cruise, i nostri cineasti e il nostro cast, i nostri team di distribuzione e marketing e, ovviamente, i vecchi e nuovi fan di Top Gun, senza i quali non sarebbe stato possibile,” ha dichiarato Brian Robbins, presidente della Paramount Pictures.

La pellicola sta per superare gli 1.2 miliardi di dollari al box-office globale, uno dei rari casi di un film Hollywoodiano che ottiene la metà esatta dei suoi incassi mondiali fuori dagli USA – e questo senza contare la Cina, dove non è stato distribuito. È il maggiore incasso di sempre per un film di Tom Cruise, della Skydance e del produttore Jerry Bruckheimer. Cruise, in particolare, beneficerà enormemente del successo del film, ottenendo dei guadagni stellari.