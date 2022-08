Incassi USA: Top Gun: Maverick batte Avengers: Infinity War nella classifica di tutti i tempi!

Un nuovo traguardo, l’ennesimo, tagliato dall’inarrestabile Top Gun: Maverick al box-office americano. Il film sta godendo di una coda lunghissima nei cinema statunitensi: vuoi per il successo incredibile che ha ottenuto, e quindi al relativo passaparola, vuoi perché in sala nell’ultimo mese le uscite sono state ridotte (e continueranno a esserlo almeno fino a fine settembre), vuoi anche perché la Paramount ha furbamente deciso di non annunciare nessuna data per il lancio in streaming. Sta di fatto che il blockbuster con Tom Cruise ha battuto record su record anche sulla lunga durata, e ieri (all’inizio del suo tredicesimo weekend di sfruttamento) ha superato Avengers: Infinity War al sesto posto della classifica degli incassi di tutti i tempi negli USA, raggiungendo i 679 milioni di dollari.

Nelle prime cinque posizioni troviamo Star Wars: Il Risveglio della Forza (936 milioni di dollari), Avengers: Endgame (859 milioni di dollari), Spider-Man: No Way Home (804 milioni di dollari), Avatar (760 milioni di dollari) e Black Panther (700 milioni di dollari). Ovviamente la classifica non tiene conto dell’inflazione.

Difficile che Maverick riesca a entrare in top-five, ma non impossibile – e va detto che di traguardi impossibili in questi tre mesi ne ha tagliati. La Paramount ha annunciato un weekend “dei festeggiamenti dei fan”, nel quale la pellicola tornerà in un certo numero di sale IMAX e in formati speciali, con uno sguardo dietro le quinte e poster esclusivi. Ecco quindi che pensare di incassare altri 20 milioni nelle prossime settimane non è così folle…

Fonte: BOM