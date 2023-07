Come previsto, la doppietta Barbie – Oppenheimer sta dominando gli incassi del weekend negli Stati Uniti e potrebbe far registrare uno dei risultati complessivi migliori degli ultimi anni al botteghino nordamericano (si parla di oltre 300 milioni complessivi, il miglior weekend dall’inizio della pandemia e il quarto di sempre). Un vero doppio successo che si è tradotto, nella giornata di venerdì, in ben 70.5 milioni di dollari (inclusi 22.3 milioni delle anteprime di giovedì) per Barbie: è il quarto migliore incasso d’esordio dall’inizio della pandemia, e il migliore dell’anno. Con un punteggio CinemaScore A, il film potrebbe tranquillamente superare i 160 milioni di dollari in tre giorni, puntando addirittura a 170 milioni.

Per quanto riguarda Oppenheimer, il film di Christopher Nolan ha raccolto ben 33 milioni di dollari venerdì (inclusi 10.5 milioni delle anteprime di giovedì), il miglior debutto in assoluto per un film con Rating R dall’inizio della pandemia. A questo punto non si esclude un weekend intorno agli 80 milioni di dollari, un comportamento più da cinecomic che da biopic impegnato per adulti lungo 3 ore.

Se così fosse, sarebbe la prima volta nella storia che un film debutta sopra i 100 milioni e un altro sopra i 50 milioni.

Anche a livello internazionale le cose stanno andando estremamente bene per entrambi i film. Barbie ha raccolto, tra mercoledì e giovedì, già 41 milioni di dollari in 51 territori. Nella giornata di venerdì è uscito anche in Cina e nel Regno Unito: nel primo territorio non ha creato particolare scompiglio, incassando 1.2 milioni di dollari, mentre in Inghilterra è esploso con 8.2 milioni di dollari (miglior esordio da Avengers: Endgame). Oppenheimer invece ha incassato 15.9 milioni di dollari tra mercoledì e giovedì in 57 territori, battendo vari record per un film di Christopher Nolan.

Tornando ai dati di venerdì negli USA, al terzo posto troviamo Mission: Impossible – Dead Reckoning – Parte Uno, che perde tutte le sale IMAX (Oppenheimer ha un’esclusiva di tre settimane) e con esse anche buona parte degli incassi: con 5.6 milioni di dollari, arriva a 104 milioni di dollari complessivi. Dovrebbe raccogliere tra i 20 e i 24 milioni di dollari nei tre giorni.

In aggiornamento.

Classifiche consigliate