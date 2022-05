LEGGI – La recensione di Doctor Strange nel multiverso della follia

a dominare nuovamente la classifica americana del weekend: il cinecomic dei Marvel Studios guida gli incassi USA con altri 31.6 milioni di dollari, un calo del 48% rispetto a una settimana fa. Dopo un debutto da 187 milioni di dollari, il film ha registrato una brusca frenata che prosegue tuttora, ma ha già raggiunto la ragguardevole cifra di 342 milioni di dollari complessivi. Fuori dagli USA ha superato i 461 milioni di dollari, salendo così a 803 milioni di dollari globali. La cifra è nettamente superiore ai 678 milioni di dollari del primo Doctor Strange, ed è il secondo maggiore incasso globale non cinese dall’inizio della pandemia dopo Spider-Man: No Way Home (sopra i 774 milioni di No Time to Die e i 768 milioni di The Batman).

Apre al secondo posto Downton Abbey 2: una nuova era, con 16 milioni di dollari. Si tratta di una cifra inferiore alle aspettative iniziali: nel corso del weekend l’asticella era stata alzata intorno ai 18/20 milioni di dollari. È la metà, sostanzialmente, del debutto del primo film. La buona notizia è che tra recensioni positive e punteggio CinemaScore A, il passaparola dovrebbe essere molto positivo. In tutto il mondo finora la pellicola ha raccolto 51.7 milioni di dollari (il primo film chiuse a 194 milioni in tutto il mondo)

L’altra nuova uscita del weekend, Men, apre al quinto posto con 3.2 milioni di dollari: si tratta di un altro film distribuito dallo studio indipendente A24, che nel weekend ha anche stabilito il record per il maggiore incasso della propria storia grazie a Everything Everywhere All at Once, il quale incassa altri 3.1 milioni di dollari al sesto posto (praticamente in pari rispetto a una settimana fa) e sale a 52.2 milioni di dollari.

INCASSI USA 20-22 / 5 / 2022

DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF MADNESS – $31,600,000 / $342,080,485 DOWNTON ABBEY 2 – UNA NUOVA ERA – $16,020,000 / $16,020,000 TROPPO CATTIVI – $6,099,625 / $74,365,000 SONIC 2 – IL FILM – $3,940,000 / $181,002,000 MEN – $3,293,030 / $3,293,030 EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE – $3,135,928 / $52,263,484 ANIMALI FANTASTICI: I SEGRETI DI SILENTE – $1,905,000 / $93,066,000 FIRESTARTER – $1,900,100 / $6,960,000 THE LOST CITY – $1,500,000 / $99,267,000 THE NORTHMAN – $1,019,670 / $33,041,000

Fonte: BOM