Prosegue la corsa di Wonka al box-office americano: anche venerdì il film di Paul King ha guidato la classifica americana, incassando altri 8.6 milioni di dollari (in crescita del 32% rispetto a una settimana fa). Complessivamente la commedia per tutta la famiglia ha superato i 119 milioni di dollari, e si prevede supererà i 300 milioni di dollari in tutto il mondo entro lunedì.

Seconda posizione per Aquaman e il regno perduto, che incassa 6.75 milioni di dollari dimezzando gli incassi rispetto all’esordio di una settimana fa. Il cinecomic ha raggiunto i 65 milioni di dollari in poco più di una settimana, che salgono a 145 in tutto il mondo (ne è costati più di 200).

Chiude il podio Prendi il volo – Migration: il film della Illumination tiene bene e incassa 6.7 milioni di dollari, con un incremento del 17% rispetto a una settimana fa e un totale di 43 milioni di dollari (ne è costati una settantina).

Al quarto posto Il colore viola incassa 4.1 milioni di dollari, stabilizzandosi dopo l’ottimo esordio di Natale e il calo dei giorni successivi: il musical da 100 milioni di dollari di budget ha raggiunto i 36.4 milioni di dollari complessivi.

Chiude la top-five Anyone But You, che sorprende con altri 3.3 milioni di dollari, in crescita del 18% rispetto al giorno precedente e sostanzialmente in pari con venerdì scorso. Complessivamente la commedia VM sfiora i 20 milioni di dollari (ne è costati 25).

La classifica prosegue con altre novità Natalizie per adulti: al sesto posto The Boys in the Boat incassa 2.7 milioni di dollari, crescendo del 14% rispetto al giorno precedente e salendo a 16.3 milioni complessivi. Settima posizione per The Iron Claw, che con 1.7 milioni di dollari cresce del 22% rispetto al giorno precedente e supera i 13 milioni complessivi.

Da notare poi all’ottavo posto Il ragazzo e l’airone, che oggi diventerà il maggiore incasso di sempre per un anime giapponese (ha raggiunto i 34 milioni di dollari), mentre Povere creature al nono posto tiene bene e incassa 808 mila dollari, per un totale di 8.8 milioni di dollari.

Fonte: The-Numbers

