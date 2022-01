Incassi sempre ai minimi al box-office italiano nel primo venerdì fuori dalle festività natalizie: ieri sono stati infatti raccolti solo 513 mila euro, con un calo di oltre il 44% rispetto al venerdì precedente. Il 17 gennaio del 2020, invece, venivano raccolti 2 milioni e mezzo di euro, complice l’uscita del primo film deiche si andava ad aggiungere a

Nonostante le nuove uscite, torna in testa Spider-Man: No Way Home, che incassa quasi 80 mila euro e sale così a 22.2 milioni di euro. Finora, quasi tre milioni di spettatori sono andati al cinema per vedere il film Sony/Marvel distribuito in Italia da Warner Bros.

Al secondo posto troviamo Scream: il quinto film della saga raccoglie altri 66 mila euro e sale così a 113 mila euro in due giorni. Segue Una famiglia vincente – King Richard, con 62 mila euro e un totale di 95 mila euro in due giorni. Al quarto posto Matrix Resurrections aggiunge quasi 50 mila euro al suo incasso complessivo, ormai sopra i due milioni di euro. Chiude la top-five Belli ciao, con 42 mila euro e un totale di 2.4 milioni di euro complessivi. m

L’altra nuova uscita del weekend, America Latina, si piazza al sesto posto con 38 mila euro e sale a 70 mila euro complessivi

INCASSI ITALIA VENERDÌ 14 / 1 / 2022

SPIDER-MAN: NO WAY HOME – € 79.333 / € 22.247.495 SCREAM – € 66.417 / € 113.321 UNA FAMIGLIA VINCENTE – KING RICHARD – € 62.414 / € 95.068 MATRIX RESURRECTIONS – € 48.896 / € 2.061.648 BELLI CIAO – € 42.137 / € 2.451.437 THE KING’S MAN – LE ORIGINI – € 39.162 / € 705.029 AMERICA LATINA – € 38.647 / € 70.434 ME CONTRO TE IL FILM – PERSI NEL TEMPO – € 31.215 / € 2.411.101 HOUSE OF GUCCI – € 29.005 / € 4.777.508 UN EROE – € 12.812 / € 267.834

Fonte: Cinetel