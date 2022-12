Indiana Jones 5 sarà la storia di “un eroe al tramonto” secondo il regista James Mangold

Il regista d’Indiana Jones 5, James Mangold, ha chiacchierato della pellicola insieme a Entertainment Weekly e anche se, chiaramente, non ha rivelato dettagli spoilerosi al popolare magazine, ha comunque rilasciato delle dichiarazioni interessanti.

Quando gli viene chiesto di condividere qualche informazione aggiuntiva sul misterioso titolo d’Indiana Jones 5, ovvero Indiana Jones e la Ruota del Destino, dice:

No, non vi dirò niente perché non voglio svelare nulla sul film. Ma c’è una reliquia in questo lungometraggio che possiede un certo tipo di potere, o potrebbe possedere un certo genere di potere. Tutto ciò è basato sulla storia e la speculazione scientifica? Sì.

Poi parlando dei toni del film spiega che anche Indiana Jones 5, come Logan – The Wolverine per certi versi, sarà la storia di “un eroe al tramonto” senza la cupezza della pellicola del 2017 interpretata da Hugh Jackman:

Sono sempre interessato all’idea dell’eroe al tramonto. Cosa fa un eroe quando, al mondo, non c’è più spazio per lui? Trovo sempre molto interessante cercare di osservare gli eroi classici attraverso il prisma delle nostre scontrose attitudini contemporanee. Ma lì dove Logan è stata una storia intenzionalmente e volontariamente molto cupa e molto seria Indiana Jones sarà differente. Non ho mai neanche lontanamente pensato che il mio lavoro fosse quello di fare un Indiana Jones senza umorismo e più simile a un lamento funebre. Quello che stiamo cercando di fare è trovare l’equilibrio nel bilanciamento della valutazione realistica del dove si possa trovare questo personaggio in questa fase della sua vita e di fare tutto questo in modo onesto e, allo stesso tempo, cercare di portare avanti la promessa fatta dal titolo del nostro film che è un gioco fatto di azione e cavalleria, fughe spericolate e soluzioni ingegnose per problemi diabolici. Insomma, è un film d’Indiana Jones.

Nel cast d’Indiana Jones 5 troviamo Harrison Ford, Mads Mikkelsen, Thomas Kretschmann, Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, Shaunette Renée Wilson e Boyd Holbrook.

La data d’uscita del film è fissata per il 30 giugno 2023. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

FONTE: Entertainment Weekly