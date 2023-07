In un’intervista con Entertainment Weekly, Harrison Ford ha avuto modo di parlare del finale di Indiana Jones 5 (LEGGI LA RECENSIONE).

L’attore ha rivelato che un’eventuale morte del suo personaggio non è mai stata veramente in discussione e di apprezzare come si concludono le sue vicende.

“Quando è arrivato lo script, non c’era Indiana Jones che moriva, quindi non c’era bisogno di parlarne. Nel corso delle riprese, l’argomento è stato affrontato alcune volte e [il regista] James Mangold ha detto che non voleva essere lui a uccidermi” ha spiegato l’attore. “Penso che sia stata una buona scelta lasciarlo nelle condizioni in cui lo vediamo alla fine del film. La maggior parte dei suoi problemi sono stati risolti e affrontati. È tornato alla forma in cui ci piace vederlo, credo. E credo che sia un’ultima scena meravigliosa… mi piace molto“.

Indiana Jones 5 (Indiana Jones e il quadrante del destino) è nelle sale italiane dal 28 giugno. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

Cosa ne pensate delle parole di Harrison Ford sul finale di Indiana Jones 5? Lasciate un commento!

FONTE: EW

Classifiche consigliate