In un’intervista con GQ, Mads Mikkelsen ha raccontato un aneddoto sulla sua esperienza con Harrison Ford sul set di Indiana Jones 5 (LEGGI LA RECENSIONE).

Nel film l’attore interpreta il villain, l’ex nazista Jürgen Voller, e durante le riprese veniva salutato dal collega come se fosse il personaggio di cui vestiva i panni. Ecco le sue parole:

[Di Indiana Jones 5] penso di ricordare soprattutto il fatto di aver lavorato con queste persone fantastiche, in particolare con Harrison [Ford], che è ovviamente la cosa più importante. Di solito mi vedeva dovunque fossi, anche casualmente in lontananza, e gridava: “Ecco un nazista!” e io “Ok, grazie Harrison!“. C’era un’intera nuova troupe che non conosceva la storia e tutti pensavano che fossi un nazista. Quindi, quello era il suo modo di riscaldarsi, e mi è piaciuto. È un adolescente nella sua energia e in tutto ciò che lo riguarda; è una leggenda sotto molti aspetti. Per il suo talento e le cose che ha fatto. Ma è soprattutto, nel mio mondo, una leggenda perché non si comporta come tale; porta tutto a una dimensione concreta e mette tutti a proprio agio intorno a sé in modo da poter realizzare e creare una scena che funzioni.