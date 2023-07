Ospite del podcast Happy Sad Confused, James Mangold è tornato a ribadire perché Ke Huy Quan non appare in Indiana Jones 5 (LEGGI LA RECENSIONE). L’attore aveva infatti interpretato il giovane Short Round nel secondo capitolo della saga, Il tempio maledetto, senza poi far ritorno nei successivi, compreso l’ultimo ora nelle sale. Ecco le parole del regista:

Sono rimasto folgorato dal suo lavoro in Everything Everywhere All at Once, ma stava girando quel film mentre noi stavamo facendo il nostro. E io stavo cercando un ragazzino, cioè avevo scritto questa idea che richiedeva Indy e Helena [accanto a lui]….

E a quel punto, stavo pensando a come introdurre Ke [Huy Quan], [ma] non avevo spazio per un altro adulto che potesse essere inserito nel film e avere qualcosa che fosse più di un cameo della peggiore specie. Inoltre, [Ke] stava girando [Everything Evertywhere].