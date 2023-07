Attenzione: l'articolo contiene spoiler

In un’intervista con Variety, James Mangold ha parlato del finale di Indiana Jones 5 (LEGGI LA RECENSIONE), il film che è ora nelle sale italiane.

La conclusione vede il ritorno di Karen Allen nei panni di Marion Ravenwood, moglie del protagonista. “È così meravigliosa“, il ricordo dell’attrice da parte del regista. “È un’anima così bella. E non posso immaginare quanto sia stato difficile per lei, perché si è inserita in un film che stavamo girando da molto tempo. Ma per me è stato davvero commovente“.

Il passaggio con i due personaggi prevede anche un omaggio alla famosa scena de I predatori dell’arca perduta, quando Indy, ferito, convince Marion a baciare le parti del suo corpo che non gli fanno male. Ne Il quadrante del destino, i ruoli si invertono: l’archeologo si scusa teneramente per il dolore che ha causato all’amata e bacia le parti del suo corpo che lei dice non farle male. Mangold attribuisce l’idea ai co-sceneggiatori Jez e John-Henry Butterworth e commenta:

Ho pensato che fosse semplicemente geniale. Non sapevo cosa fare. Mi è sembrato un dono nel momento in cui mi hanno presentato questa idea. È una delle più grandi sintesi del loro rapporto e un ricordo che tutti hanno nel momento in cui sentono quel “Dove?“. Si ricordano di quel film.

Indiana Jones 5 (Indiana Jones e il quadrante del destino) è nelle sale italiane dal 28 giugno. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

Cosa ne pensate dell’omaggio nel finale di Indiana Jones 5? Lasciate un commento!

