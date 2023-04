Durante la Star Wars Celebration, James Mangold, regista di Indiana Jones 5, (GUARDA IL NUOVO TRAILER) ha parlato del coinvolgimento di John Williams per realizzare la colonna sonora del film.

La nuova avventura dell’iconico personaggio interpretato da Harrison Ford sarebbe dovuta essere l’ultimo lavoro per il celebre compositore, che poi ha deciso di tornare suoi passi. Allo stesso tempo, quest’ultimo inizialmente non voleva occuparsi dell’intero processo in prima persona:

È ancora più complesso di così. Ero entusiasta al di là di ogni aspettativa, ma all’inizio voleva scrivere dei temi e poi ingaggiare delle persone per arrangiarli nel film. Poi ha visto il film. Ha iniziato a scrivere i temi e non si è fermato finché non ha scritto più di due ore di musica. A matita!

Nel cast d’Indiana Jones e il quadrante del destino, troviamo Harrison Ford, Mads Mikkelsen, Thomas Kretschmann, Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, Shaunette Renée Wilson e Boyd Holbrook. La data d’uscita del film è fissata per il 28 giugno in Italia. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

Cosa ne pensate delle parole di James Mangold sul lavoro di John Williams per Indiana Jones 5? Lasciate un commento!

