Una delle scene più iconiche di Indiana Jones e l’ultima crociata (LEGGI LO SPECIALE) è quella che vede il personaggio di Harrison Ford e suo padre (Sean Connery) scappare a bordo di un dirigibile. In passato, Connery aveva rivelato che, insieme al collega, si era tolto i pantaloni per girare il passaggio in questione; ora, in una recente intervista con GQ, è Ford a spiegare esattamente cosa è successo. Ecco le sue parole:

Lavorare con Connery è stato divertimento puro. Abbiamo avuto un ottimo rapporto. Aveva un maglione pesante e indossava pantaloni di lana pesanti, e si è presentato senza pantaloni a causa del caldo. E io ho ritenuto necessario e opportuno togliermi i pantaloni. Così c’erano due uomini senza pantaloni ripresi dalla vita in su.

Potete vedere l’intervista completa a Ford qui sotto:

Vi ricordiamo che l’ultimo capitolo della saga, Indiana Jones e il quadrante del destino, è al cinema dal 28 giugno. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

