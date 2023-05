Nel corso del weekend è stata diffusa la notizia che un’insegnante della Florida è sotto inchiesta da parte del dipartimento dell’istruzione dello Stato dopo aver mostrato il film Disney Strange World – un mondo misterioso ai suoi studenti di quinta elementare.

La notizia è stata diffusa dal Tallahassee Democrat. L’insegnante si chiama Jenna Barbee e ha mostrato il film d’animazione ai suoi studenti di quinta elementare in una scuola di Hernando County, perché riteneva che il film si legasse alla loro lezione di scienze della Terra. Ora afferma che l’inchiesta sarebbe partita dopo la denuncia di un membro del consiglio scolastico, madre di una sua alunna, che ritiene che il film violi le leggi dello stato perché uno dei protagonisti, Ethan Clade, è omosessuale e ha una cotta per un altro personaggio maschile di nome Diazo. Questa persona, durante una riunione scolastica, ha protestato: “Non è il lavoro di un insegnante imporre le proprie idee su un bambino: sulla religione, sull’orientamento sessuale, l’identità di genere, nulla di tutto ciò. Permettere che vengano mostrati questi film significa dare un assist a questi insegnanti per avviare conversazioni che non hanno posto nelle classi”.

Gli insegnanti della Florida, secondo la famigerata legge “Don’t Say Gay” (il “parental rights in education act”) firmata dal governatore Ron DeSantis, non possono insegnare o parlare di identità sessuale a scuola. La legge utilizza un linguaggio molto vago e sta mettendo molto in difficoltà gli insegnanti che temono di perdere il lavoro o di essere sanzionati.

Barbee ha pubblicato su TikTok un lungo video nel quale spiega la sua versione di quanto accaduto, affermando di aver ricevuto un foglio firmato dai genitori con il permesso di mostrare in classe qualsiasi film con rating PG (per tutti).

L’insegnante ha raccontato che, come parte dell’indagine del dipartimento dell’istruzione dello stato, i suoi studenti vengono ora fatti uscire dalla classe uno per uno per essere interrogati. Ironia della sorte, ha aggiunto, non è richiesto alcun consenso genitoriale. “Sapete il trauma che causerà questa cosa in alcuni dei miei studenti?” ha detto Barbee. “Alcuni di loro riescono a stento a venire a parlare con me, e stanno solo iniziando a sentirsi a proprio agio con me, e ora un investigatore ha il permesso di venire e interrogarli. Mi state prendendo in giro?”

Vi ricordiamo che è in corso una faida tra Ron DeSantis (che ambisce alla nomination repubblicana per la corsa alla Casa Bianca) e Bob Iger della Disney proprio per le posizioni che la Disney ha espresso sulla legge Don’t Say Gay.

