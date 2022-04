Da Variety apprendiamo alcuni aggiornamenti dopo che lo scorso febbraio gli sviluppatori di videogiochiavevano stretto un accordo con il co-produttore diDmitri M. Johnson e la sua dj2 Entertainment per adattare

Gli Amazon Studios sono infatti entrati a gamba testa nel progetto e lo produrranno attraverso la Steven Bucks Production di Dwayne Johnson, Dany Garcia e Hiram Garcia.

The Rock, stando al giornale, potrebbe essere non solo produttore, ma anche attore, anche se per il momento nulla è ufficiale. Gli sceneggiatori di Sonic e Sonic 2 – Il film Pat Casey e Josh Miller si occuperanno della sceneggiatura e saranno anche produttori esecutivi.

Il videogioco, che ha vinto il premio Best Multiplayer Game e Best Family Game ai 2021 Game Awards, segue la storia di Cody e May, una coppia ai ferri corti che a causa di un incantesimo si ritrova trasformata in bambole. I due, intrappolati in un mondo fantastico con imprevisti che si celano dietro ogni angolo, dovranno superare insieme ogni sfida per salvare la propria relazione in nilico.