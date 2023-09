È ufficiale: la cerimonia degli Oscar verrà trasmessa dal provider televisivo ITV nel Regno Unito. Un mese fa era stato annunciato che, per la prima volta dopo vent’anni, Disney e SKY UK non avevano rinnovato la licenza con cui la tv satellitare aveva l’esclusiva degli Oscar.

Tra il 1999 e il 2004, la cerimonia venne trasmessa alternativamente dalla BBC e da Sky, che poi nel 2004 divenne il distributore fisso degli Oscar nel Regno Unito. Negli USA è il canale televisivo ABC (di proprietà della Disney) a trasmetterla, e così negli ultimi anni si sono rincorse le voci che in caso di mancato rinnovo dell’accordo con Sky la cerimonia potesse essere trasmessa su Disney+. Ebbene, non sarà questo il caso: Disney ha infatti siglato un accordo pluriennale con il distributore televisivo inglese, che proporrà gli Oscar sul canale ITV1 e in streaming su ITVX.

“Non potremmo essere più felici di lavorare con ITV per portare gli Oscar nelle case degli spettatori del Regno Unito,” ha commentato Bill Kramer, CEO dell’Academy. “L’Oscar è la celebrazione del cinema di tutto il mondo, e riconosce film artisti di tutto il pianeta. Il supporto di ITV per il nostro premio cinematografico internazionale dimostra la sua profonda devozione nei confronti del cinema”.

Il mese scorso abbiamo chiesto alla divisione italiana di Sky aggiornamenti in merito all’eventuale rinnovo dell’accordo per gli Oscar, ma non abbiamo ricevuto risposta. Solitamente notizie ufficiali sulla cerimonia arrivano a fine anno: vi terremo informati.

La 96 esima edizione degli Oscar si terrà il 10 marzo 2024.

Fonte: Variety

