Dopo vent’anni, la cerimonia degli Oscar del 2024 non verrà più trasmessa su Sky nel Regno Unito. Deadline riporta infatti che la pay tv di proprietà di Comcast non ha rinnovato i diritti esclusivi di distribuzione televisiva e streaming (su NOW).

Non vengono offerte motivazioni per questa rinuncia, anche se è possibile che venga imputata a costi/benefici visto il calo generale di interesse verso il prestigioso premio: quest’anno solo 35 mila persone hanno visto gli Oscar su Sky Cinema UK contro le 60 mila del 2022.

Tra il 1999 e il 2004, la cerimonia venne trasmessa alternativamente dalla BBC e da Sky, che poi nel 2004 divenne il distributore fisso degli Oscar. Secondo i bene informati la Disney (che detiene i diritti dall’Academy) sarebbe già in trattative con un altro distributore. In passato si era parlato della possibilità che la cerimonia venisse trasmessa su Disney+ in vari territori, tuttavia ora non ci sono voci in tal senso.

Ricordiamo che in Europa il gigante della pay tv è presente, oltre che nel Regno Unito e Irlanda, anche in Germania, Austria, Svizzera e Italia. Non ci sono ancora giunte notizie della possibilità che anche la divisione italiana abbia rinunciato ai diritti degli Oscar: vi terremo aggiornati.

Trovate tutte le notizie sugli Oscar nella nostra sezione.

Oscar 2023: link utili

Classifiche consigliate