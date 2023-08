È passato più di un anno dall’uscita statunitense di Jackass Forever, visto dai fan del franchise come un addio ai folli protagonisti.

Sulla possibilità che in futuro venga realizzato un altro film, Steve-O è apparso molto dubbioso. Durante un’intervista con CinemaBlend, la star ha infatti spiegato:

Non sarei sorpreso se qualche progetto finisse per riunirci tutti, ma non scommetterei su un altro film.