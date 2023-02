Jackie Brown: Pam Grier racconta cosa l’ha messa in difficoltà durante le riprese del film

In un’intervista con EW, Pam Grier ha raccontato un’aneddoto sulle riprese di Jackie Brown. Nel film di Quentin Tarantino uscito nel 1997, l’attrice interpreta un’assistente di volo sorpresa a contrabbandare denaro per un boss del crimine di Los Angeles, Ordell Robbie (Samuel L. Jackson).

Grier, che aveva già raccontato quanto questa esperienza fosse stata per lei estenuante, si sofferma ora su quanto accaduto girando una scena con Samuel L. Jackson. Ecco le sue parole:

Il mio personaggio deve parlare velocemente con l’Ordell di Sam Jackson. Ho detto: “Non so come farò a parlare così velocemente con Sam Jackson, camminando lungo le scale, senza guardare le scale. Mi ucciderò!” Ho aggiunto: “Quentin, sto per cadere. Possiamo finire con me che mi sdraio sui gradini dicendo che non riesco a tenere il passo di quest’uomo?“. Parla così velocemente!

Grier ammette poi che il ruolo la terrorizzava, ma che l’ha accettato per evitare di atrofizzarsi come attrice: “Ero pronta a lavorare con Quentin e a dargli ciò di cui aveva bisogno. Lui usa solo una o due riprese. Quando ti lusinga e lo senti, e sei in sintonia, [il tempo] passa senza che te ne accorgi“.

Cosa ne pensate delle parole di Pam Grier su Jackie Brown? Lasciate un commento!

FONTE: EW