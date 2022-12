James Bond: Charlie Cox commenta le voci sulle possibilità di interpretare il nuovo 007

In una recente intervista con NME, Charlie Cox ha parlato della possibilità di interpretare James Bond ricevendo così il testimone da Daniel Craig.

Ecco le parole dell’interprete di Daredevil, a cui non risulta affatto di essere in lizza per la parte:

Perché, il mio nome è sulla lista per caso? Siete primi a dirmi una cosa simile. L’argomento è saltato l’altro giorno, mi hanno parlato di tutti gli attori possibili, poi questa persona ha aggiunto: “Non tu, purtroppo”.

