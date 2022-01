No Time To Die

Idris Elba nuovamente collegato alla parte di James Bond

Il viaggio di Daniel Craig nei panni di James Bond è giunto a gloriosa conclusione qualche mese fa con No Time to Die, la pellicola diretta da Cary Fukunaga che, inizialmente, doveva arrivare nelle sale ad aprile del 2020 ma che poi, per colpa della pandemia, ha esordito nei cinema di tutto il mondo fra la fine di settembre del 2021 e l’inizio di ottobre.

Se già durante “l’epoca Daniel Craig” si speculava sul chi avrebbe potuto ereditare il testimone di James Bond, ora che la sua esperienza cominciata con Casino Royale è effettivamente terminata, le chiacchiere in materia sono tornate decisamente attuali.

In una chiacchierata fatta con Deadline, la produttrice della franchise, Barbara Broccoli, ha parlato di uno degli attori più citati dal fandom della saga come nuovo 007, ovvero Idris Elba.

La produttrice ha spiegato che:

Sai, conosciamo Idris, siamo amici ed è un attore straordinario. Sai, ha fatto parte delle conversazioni in merito, ma è sempre difficile affrontare certo discorsi quando hai già qualcuno che occupa il posto. Abbiamo pensato che, fintanto che No Time to Die doveva avere la sua corsa e fino a che Daniel non fosse stato – anzi – fino a che tutti noi non fossimo stati in grado di assaporare tutti i meriti e i benefici di quanto fatto da Daniel, non ci avremmo pensato e non avremmo parlato di nessun altro.

Le voci che vedono Idris Elba come nuovo James Bond si rincorrono ormai da una decina di anni (letteralmente, come potete leggere qui). Tuttavia, considerato che, nel mentre, Idris Elba compirà 50 anni il prossimo settembre, è abbastanza impensabile che la Eon e la Mgm possano affidare un ruolo così impegnativo dal punto di vista della durata a un attore quasi cinquantenne, per quanto bravo e adatto alla parte possa essere. D’altronde lo stesso Daniel Craig aveva 38 anni al tempo dell’uscita di Casino Royale, mentre Pierce Brosnan 42 quando GoldenEye arrivava in sala nel 1995.

