Mentre il suo ultimo lavoro, Armageddon Time, è arrivato nelle sale italiane (LEGGI LA RECENSIONE), Deadline riporta che James Gray ha trovato il prossimo progetto di cui occuparsi: il film Ezekiel Moss. Lo script è stato realizzato da Keith Bunin, che ora sta lavorando alla versione definitiva con il regista. Alla produzione Focus Features e Likely Story.

Il film viene descritto come “una ghost story ambientato durante la Grande Depressione con protagonista un giovane e fantasioso ragazzo che vive in una piccola città e fa amicizia con un misterioso vagabondo che potrebbe o meno avere la capacità soprannaturale di comunicare con i morti”. Il progetto era già stato sviluppato dallo studio per un po’ di tempo in precedenza: inizialmente Philip Seymour Hoffman avrebbe voluto dirigerlo, prima della sua scomparsa nel 2014.

Noto soprattutto per titoli come I padroni della notte e Two Lovers, Gray ha recentemente realizzato anche Ad Astra, con protagonista Brad Pitt. Per quanto riguarda Armageddon Time, vi ricordiamo che il film vede nel cast Anne Hathaway, Anthony Hopkins, Jeremy Strong, Banks Repeta, Jaylin Webb, Tovah Feldshuh, Ryan Sell. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda, di seguito la sinossi:

Dal riconosciuto autore James Gray, Armageddon Time è una storia di crescita profondamente personale che affronta le vicende di una famiglia disperatamente impegnata nella ricerca di un’affermazione che ha coinvolto un’intera generazione, il Sogno Americano.

Cosa ne pensate di Ezekiel Moss, nuovo film di James Gray? Lasciate un commento!

FONTE: Deadline

Classifiche consigliate