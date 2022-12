In un’intervista con GQ, James Gray, regista di I padroni della notte e Ad Astra, è partito dal suo ultimo lavoro, Armageddon Time (LEGGI LA RECENSIONE) per fare alcune considerazioni sul box-office. Il film, in uscita nelle sale italiane a marzo, ha incasso al momento appena 5.6 milioni globalmente: il regista lo considera “un fallimento” ma non ritiene che il successo al botteghino debba essere l’unico metro per valutare la ricezione di un’opera. Ecco le sue parole:

Dal punto di vista commerciale il film è stato un fallimento. Ma è così per tutto. Voglio dire, so che non è vero. Black Panther: Wakanda Forever non lo è. Ma ora ci troviamo in una situazione in cui letteralmente ognuno di questi film [non-franchise] non sta andando bene, e in un certo senso, questo è il grande equalizzatore.

Ma sapete anche che, da appassionati di cinema, questo non ha assolutamente alcuna influenza sulla reazione a lungo termine a un film. Sono un appassionato di cinema e non ho idea di quali siano stati gli incassi di Arancia meccanica o di altri film. Quindi cerco di tenermi lontano anche da questo. Perché non posso farci nulla.