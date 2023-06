Durante il podcast Inside of You condotto dall’attore Michael Rosenbaum (Lex Luthor nella serie Smallville) dove è intervenuto come ospite, James Gunn ha potuto rivelare quali sono i suoi film Marvel preferiti.

Chiacchierando con il conduttore – suo amico nella vita privata – ha detto:

Il mio film preferito del Marvel Cinematic Universe è Iron Man. Penso che sia un film incredibilmente fantastico. Ma il mio film preferito della Marvel è probabilmente Deadpool. Beh, in realtà, no, il mio film preferito della Marvel è [Spider-Man] Un nuovo Universo.

Fonte: Inside of You su YouTube

