Durante un’ospitata a Inside of You with Michael Rosenbaum, il conduttore ha chiesto alcuni aggiornamenti a James Gunn sul futuro del DC Universe e nello specifico su The Suicide Squad 2.

Nel rispondere alla domanda Gunn ha spostato la conversazione su Waller, che sarà come noto uno spin-off dello spin-off: parte della squadra di Peacemaker comparirà infatti nella serie incentrata sul personaggio interpretato nuovamente da Viola Davis visto che sarà una continuazione della trama della prima stagione di Peacemaker.

“Waller ha la priorità” ha commentato il regista. “Nella serie ci saranno molte delle stesse persone di Peacemaker“. Quanto a The Suicide Squad 2 ha risposto con un secco “no”.

Dopo l’annuncio dei nuovi volti di Lois e Clark, come riportato da Comicbook, il regista ha inoltre risposto a una domanda sulla scelta del nuovo Batman, che sarà protagonista di The Brave and the Bold, sottolineando che si tratta di una decisione estremamente lontana.

