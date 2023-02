James Gunn spiega perché potrebbe decidere di non dirigere Superman: Legacy

Ieri sera tra i progetti del rilancio del DC Universe è apparso anche Superman: Legacy, un film sul figlio di Krypton scritto da James Gunn.

Durante la conferenza di presentazione Peter Safran ha sottolineato che la speranza è che Gunn sieda anche in cabina di regia, ma il regista ha spiegato perché è poco incline a ottemperare a quella richiesta:

Allora, il punto è uno, esisto solo io. E ho soltanto sette giorni a settimana, che sono al servizio della narrazione DC. Lavoro a tempo pieno, ma posso fare cose limitate. A un certo punto dovremo prendere una decisione se sia meglio o meno dirigerlo. Posso scrivere altro, ho già scritto tutto quel film, ho lavorato tanto alla storia di The Authority. Cos’è meglio per la DC? Cos’è meglio per i fan? Concentrarmi su Superman al 100% e assicurarci di partire con il botto? O fare un po’ qui, un po’ lì, un po’ qua e un po’ là? La risposta non è semplice e sto ancora cercando di capirlo. È l’incognita principale, non ho tutte le risposte. Sto cercando di capire al meglio come tenere alta la qualità, perché è quello che conta.