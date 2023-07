Dopo il successo del primo The Conjuring nel 2013, James Wan venne chiamato a dirigere Fast & Furious 7, il suo primo blockbuster (LEGGI LO SPECIALE). La lavorazione del film si rivelò però molto complicata, a causa soprattutto della tragica morte di Paul Walker, avvenuta improvvisamente nel bel mezzo delle riprese. In una recente intervista con EW, il regista ha rivelato come proprio la necessità di qualcosa di “familiare” l’abbia spinto a scegliere come successivo progetto il secondo capitolo del franchise di The Conjuring. Ecco le sue parole:

Stavo finendo Fast & Furious 7 e quel film è stato molto difficile, duro e impegnativo da realizzare. Sapevo di voler tornare a qualcosa con cui mi sentivo molto a mio agio e con cui avevo familiarità. Adoro lavorare con Patrick [Wilson] e Vera [Farmiga, i due protagonisti] e con la New Line [casa di produzione]. Quindi, mi sembrava di tornare in una situazione familiare che amo e mi diverte, e volevo raccontare il prossimo capitolo dei miei Warren cinematografici.

Vi ricordiamo che questo settembre arriverà nei cinema il nuovo tassello del Conjuring Universe, The Nun 2, diretto da Michael Chaves (GUARDA IL TRAILER). Il prossimo film di James Wan è invece Aquaman 2, la cui uscita è al momento prevista per Natale 2023. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

FONTE: EW

