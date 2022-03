sarà da domani nei cinema italiani con Morbius, il cinecomic Marvel prodotto dalla Sony e, in un’intervista a margine della promozione stampa della pellicola citata, la star ha avuto modo di ricordare anche il lavoro fatto connella sessione di riprese aggiuntive dellain cui è tornato a vestire i panni di, la nota arcinemesi di Batman.

L’attore ha raccontato che:

È stato grandioso. Lavorare con Zack Snyder è una cosa molto bella. Lo adoro. Ho davvero amato questa opportunità. È stata davvero speciale e mi è piaciuta molto. L’aver fatto parte del mondo Dc Comics e ora essere entrato in quello Marvel è un qualcosa di unico. È alquanto esaltante come cosa.

Ecco, a seguire, la scena dell’incubo della Snyder Cut in cui Jared Leto ha nuovamente interpretato Joker:

Qualche giorno fa, la star di Morbius Jared Leto ha parlato dell’eventualità di tornare a interpretare il Clown Principe del Crimine di Gotham spiegando:

Mai dire mai. Sono come delle persone che vivono e respirano per me. Ci mancherebbe, so bene che non lo sono, ma mi affeziono e attacco a loro. Sarebbe un peccato non poterlo interpretare di nuovo.