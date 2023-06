Qualche giorno fa Jennifer Lawrence ha partecipato a una puntata di Hot Ones, la serie youtube in cui personaggi famosi si fanno intervistare mentre ingeriscono pietanze estremamente piccanti. Il risultato è stato esilarante: le clip delle reazioni dell’attrice hanno fatto il giro di internet diventando virali, e l’intervista, che trovate qui sotto, è stata vista più di 6 milioni di volte in cinque giorni.

La sua partecipazione a Hot Ones faceva parte della promozione di Fidanzata in affitto (No Hard Feelings), commedia vietata ai minori uscita al cinema venerdì che in tre giorni è riuscita a incassare 15 milioni di dollari (24 in tutto il mondo), battendo le aspettative (effettivamente basse) degli analisti. E proprio la partecipazione di un’attrice di richiamo a “publicity stunt” come Hot Ones può aver destato curiosità verso il film – soprattutto in un periodo in cui, a causa dello sciopero, sono saltate tutti tutti i talk show serali che abitualmente vengono utilizzati per promuovere le nuove uscite cinematografiche.

Ma l’intervista ha avuto anche conseguenze negative, come ha raccontato la stessa Lawrence ad Andy Cohen durante il programma Watch What Happens Live. L’attrice ha infatti spiegato che le riprese dell’intervista si sono svolte nella stessa location del junket del film, e successivamente…

Ho vomitato l’anima. Con violenza. Sono riuscita ad arrivare nella mia stanza, la stanza dove mi avevano piazzato per la giornata. Abbiamo girato al piano terra del Four Seasons, durante il junket di Fidanzata in affitto. Il mio stomaco mi ha dato tipo otto minuti di autonomia per arrivare al piano di sopra e poi… Ha vomitato tutto. All’inizio dell’intervista mi chiedevo se facessero sul serio o se fosse una messa in scena. Ora direi che non me lo chiedo più!

Il momento più iconico dell’intera intervista è stato quando ha mangiato un’ala di pollo coperta da una salsa piccante chiamata “Da Bomb Beyond Insanity Hot Sauce”: “Non c’è nulla che possa aiutarmi! Sto salivando troppo! Come sta la mia faccia?! Come sto? Mi sento morire! È mai successo che qualcuno reagisse così!??”

